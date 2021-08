3 Frauen 1 Auto Die Audio-Folgen (Inhalt)

Folge 1: Wachstums-Trinken Julia, Christl und Birgit teilen sich zum ersten Mal auf dem Weg zur Arbeit ein Auto – und Christls Pläne zum Wirtschaftaufschwung. Natürlich ist die Wirtschaft gemeint, in der sie als Bedienung arbeitet. Obwohl die drei keine ausgewiesenen Wirtschaftsexpertinnen sind, finden sie eine ganz passable Lösung, die das Wachstum ankurbeln sollte. Welches Wachstum genau, ist allerdings noch unklar.

Folge 2: Lebenszeit Wir leben nicht ewig – klar, das gilt auch für Julia, Christl und Birgit. Deshalb sollte man seine Zeit am besten möglichst sinnvoll verbringen und nicht mit irgendwas Nutzlosem vertändeln. Julia liest gerade ein Buch darüber, mit was man – im Durchschnitt – seine Lebenszeit verbringt. Da muss nicht nur Birgit genauer nachrechnen.

Folge 3: Vom Winde verweht Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Richtig. Frauen schnarchen nicht und geben auch sonst keinerlei unangenehme Geräusche von sich. Stoffwechselgeräusche schon gar nicht. Julia ist von dieser weiblichen Einzigartigkeit nicht so überzeugt – aber Birgit und Christl haben gute Argumente.

Folge 4: Liebes-Pulli Wenn Männer aus Liebe stricken, muss das Ergebnis nicht immer tragbar sein. Aber die Liebe ist eben stärker als die Mode, zumindest empfindet Julia das so. Sie spielt in einem vielfarbigen Ungetüm aus Wolle auf der Rückbank den toten Winkel im Innenspiegel. Schönheit und Eleganz sind ja immer im Auge der Betrachterinnen und Christl und Birgit schauen natürlich ganz genau hin.

Folge 5: Männer fragen nie nach dem Weg Männer fragen nie nach dem Weg und Frauen kaufen unentwegt Schuhe – klingt schwer nach Vorurteil. Mit dieser Begründung geben sich Julia, Christl und Birgit nicht zufrieden. Erst die Erörterung der vielen Aspekte des geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens bringen sie zu dem Ergebnis: An den Vorurteilen könnte doch etwas dran sein!

Folge 6: Bio-Supermarkt

Alles bio oder was? Für viele ist es mittlerweile eine Gewissensentscheidung, korrekt gehandelte und korrekt hergestellte Lebensmittel im Biosupermarkt zu kaufen. Aber wenn man sich so ein korrektes Gewissen nicht leisten kann? Dann muss man eben weiterhin im schnöden Groß-Supermarkt einkaufen. Aber es gibt auch noch was dazwischen – zwischen "mit dem Einkauf die Welt retten" und der "Egal-Wurst aus dem Kühlregal".