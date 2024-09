Kinder unter zwölf Jahren mit extremem Übergewicht könnten in Zukunft das Abnehm-Medikament Liraglutid erhalten. Ist das ein Hoffnungsschimmer?

Kinder unter zwölf Jahren mit extremem Übergewicht könnten in Zukunft das Abnehm-Medikament Liraglutid erhalten. Ist das ein Hoffnungsschimmer?

18.09.2024, 14:16 Uhr Audiobeitrag

> Wissen > Abnehm-Mittel Liraglutid: Hoffnung für Kinder mit Adipositas?

Abnehm-Mittel Liraglutid: Hoffnung für Kinder mit Adipositas?

An Adipositas – also an extremem Übergewicht – leiden circa sechs Prozent der Kinder zwischen drei und 17 Jahren. Jetzt soll das Abnehm-Medikament Liraglutid für Sechs- bis Zwölfjährige zugelassen werden. Ein Hoffnungsschimmer für Kinder und Eltern?

Von Dorothee Rengeling