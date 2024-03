Komet 12P/Pons-Brooks wird jetzt immer heller

Gleich vorab: Der ganz große Knaller am Sternenhimmel wird 12P/Pons-Brooks nicht werden. Der Komet wird lange nicht so beeindruckend sein wie der Komet Neowise vor vier Jahren. Doch auch 12P/Pons-Brooks könnte mit bloßem Auge zu sehen sein, gerade so. Mit einem guten Fernglas können Sie ihn längst beobachten - und das ist gar keine so schlechte Option. Denn obwohl der Komet noch deutlich heller werden wird als jetzt, steht 12P/Pons-Brooks derzeit sehr viel günstiger am Himmel.

Komet 12P/Pons-Brooks am Südhimmel besser sichtbar

Wenn der Komet am 21. April in seiner größten Sonnennähe und am hellsten ist, kann man ihn zwar von der Südhalbkugel der Erde aus bestaunen. Bei uns ist er dann allerdings bereits unter den Horizont gesunken und nicht mehr zu sehen. Denn die Umlaufbahn des Kometen um die Sonne verläuft mit rund 74 Grad Neigung sehr steil zur Planetenebene (Ekliptik), auf der die Erde unterwegs ist: Momentan ist 12P/Pons-Brooks noch hoch darüber, am 11. April taucht er durch die Planetenebene auf die Südseite. Dann ist er zwar noch einige Tage lang bei uns zu sehen, steht aber schon ungünstig tief am Horizont in der Dämmerung.