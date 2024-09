Urlaub nach den Schulferien: Jetzt sinken die Preise

Für Familien ist es ein Ärgernis: Urlaub in den Ferien ist meist viel teurer als sonst. Das zeigt auch eine aktuelle Erhebung über die Reisekosten jetzt im September und Oktober. Wer schulpflichtige Kinder hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als die höheren Preise zu bezahlen. Wer jetzt in der Nachsaison wegfahren kann, der muss deutlich weniger sein Bankkonto belasten.

Urlaub nach den Schulferien: Kroatien und Portugal deutlich günstiger

Pauschalreisen sind fast in allen europäischen Regionen günstiger. Laut einer Marktanalyse der Onlineportale Holidu und Urlaubsguru brechen die Preise insbesondere in Kroatien in den Herbstmonaten deutlich ein. Bis zu 40 Prozent weniger kostet demnach das Flug- und Hotelpaket. In Portugal sind Pauschalreisen im Schnitt fast 20 Prozent billiger als in der Hauptsaison.

Weil in der Türkei das Wetter länger noch schön ist, sinken hier die Preise nicht ganz so stark: Nur um 11 Prozent wird es in der Nebensaison günstiger. Auf den Kanaren werden die kommenden Wochen sogar teurer. Inseln wie Gran Canaria und Teneriffa sind im Herbst besonders beliebt bei den Urlaubern. Und so verlangen die Reiseveranstalter nun im Schnitt 2 Prozent mehr.

Ferienhäuser auf Menorca nur noch halb so teuer

Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Pauschalreisen gibt es bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Hat ein Ferienhaus auf Mallorca im August knapp 300 Euro pro Nacht gekostet, ist dieselbe Unterkunft im Oktober für rund 100 Euro weniger zu haben. Noch stärker ist der Unterschied auf der Schwesterinsel Menorca: Hier geben die Preise sogar um bis zur Hälfte nach.

Kanaren und Städtereisen im Herbst teurer als im Sommer

Im Schnitt sind die Feriendomizile in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien 24 bis 30 Prozent günstiger als im August. Doch auch hier bilden die Kanaren eine Ausnahme. Auf der spanischen Inselgruppe werden die Ferienwohnungen ab November noch teurer als zuletzt, wie die Erhebung festgestellt hat. Außerdem werden Trips etwa nach Rom und Florenz ebenfalls kostspieliger. Die Menschen unternehmen Städtereisen eben gern, wenn es nicht mehr so heiß ist.

Grundsätzlich gilt für Reisen im Herbst das Gleiche wie in der Hauptsaison: Früh buchen kann sich lohnen. Dann sei das Angebot noch groß und man finde meist Unterkünfte zu niedrigen Preisen, meinen die beiden Onlineportale.