Würzburger Müllsortier-Start-up holt Deutschen Gründerpreis

Die WeSort.AI GmbH aus Würzburg hat den Deutschen Gründerpreis 2024 gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Dienstagabend im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin vergeben. Die Firmengründer nahmen den Preis in der Kategorie Start-up für das KI-unterstützte Hochgeschwindigkeits-Sortieren von Abfall entgegen.

Genauigkeit und Effizienz beim Müllsortieren

Die Sortierung ist schnell und fast 100 Prozent genau, heißt es in der Begründung. Menschliche Sortierer brauchen fünf Mal länger und erreichen gerade einmal die Hälfte bei der Genauigkeit.

"Müllsortierung auf diesem Niveau – das gab es bisher noch nicht. Nicht mit einer KI, die ständig dazulernt und alles erkennt, was nicht in den Müll gehört. Die beiden Gründer arbeiten bereits mit den großen internationalen Playern der Branche zusammen. Man kann sagen: Im Müllgeschäft läuft nichts mehr ohne ihre KI", so Laudator Andreas Haffner.

Eine Dokumentation über Mülltrennung hatte den Brüdern Nathanael und Johannes Laier den Anstoß gegeben, ein Unternehmen zu gründen. Sie wählten bewusst ein Feld, das eine hohe Relevanz für die Gesellschaft hat und gleichzeitig großes Potenzial für Innovation bietet.

Patenschaften für Unternehmen

Die Preisträger und Finalisten in den Kategorien Start-up und Aufsteiger erhalten eine individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Außerdem übernehmen Kuratoriumsmitglieder des Deutschen Gründerpreises Patenschaften für die jungen Unternehmen. Sie erhalten ein Medientraining beim ZDF sowie Zugang zum Alumni-Netzwerk des Deutschen Gründerpreises.

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer und einer der renommiertesten Wirtschaftspreise in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, erfolgreiche Gründer und ihre Unternehmen sichtbar zu machen und durch die vielfältige Unterstützung noch erfolgreicher. Der Preis wird jährlich in den Kategorien Schüler, Start-up, Aufsteiger und Lebenswerk verliehen.