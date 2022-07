Was der Ifo-Geschäftsklimaindex aussagt

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist ein wichtiger Indikator für die Wirtschaftslage. Er zeigt, wie es um die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft bestellt ist. Gerade in Zeiten steigender Preise und Notfallplanungen für eine akute Gaskrise gibt er wichtige Auskünfte über die aktuelle Lage. Doch wie stellt sich der Index zusammen?

Unternehmenschefs beantworten monatlich Fragen

Rund 9.000 deutsche Firmen aus Industrie, Handel, Bau und Dienstleistungsgewerbe bekommen immer am Anfang eines Monats einen Fragebogen vom Ifo Institut zugeschickt. Ein Drittel davon auf eigenen Wunsch immer noch per Post. Die rund zehn immer gleichen Fragen zur Geschäftslage und zu den Erwartungen beantworten meist die Unternehmens-Chefs selbst.

Zeit haben sie dafür bis einen Werktag vor der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex. Die Firmen schicken ihre Antworten aber meist bereits Mitte eines Monats nach München, wo sie dann im System gespeichert werden. Die in Papierform eingegangenen Formulare werden in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Computer eingegeben.

Ergebnisse bis Veröffentlichung streng geheim

Da es sich bei dem Index um einen wichtigen Indikator handelt, der die Finanzmärkte bewegt, muss das Ifo Institut unter Beobachtung der Finanzaufsicht strenge Regeln einhalten. Das Computersystem bringt die Ergebnisse der Fragebögen erst in der Nacht vor der Index-Bekanntgabe zusammen und ermittelt die Werte. Bis zur Veröffentlichung um 10 Uhr wissen dann nur sechs Leute im Institut die Ergebnisse. Es darf nichts nach außen dringen.

Die Münchner Wirtschaftsforscher sind stolz, dass der Geschäftsklimaindex in den vergangenen 50 Jahren die Konjunkturentwicklung ziemlich genau anzeigt hat, und betonen, dass die Ergebnisse in viele Prognosen, etwa der Bundesbank oder der EZB, einfließen. Und so gilt der Ifo-Geschäftsklimaindex als einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren in Deutschland.