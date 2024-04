Gaspreis für Verbraucher: Teurer wegen Nahost und Mehrwertsteuer

Für ansonsten stabile Gaspreise spricht der geringe Verbrauch im zurückliegenden milden Winter. Die Erdgasspeicher sind gerade in Deutschland immer noch wesentlich voller als in den vergangenen Jahren um diese Zeit.

An der Energiebörse waren Terminkontrakte wie TTF wegen des Nahost-Konfliktes in der letzten Woche kurzzeitig nach oben geschnellt. Da der große Gegenschlag Israels nach dem iranischen Angriff bisher ausblieb, hat sich der Gasmarkt bereits am Freitag wieder weitgehend beruhigt.

Rezession lässt Nachfrage nach Energie eher sinken

Auf dem Weltmarkt herrscht jedenfalls kein Mangel an Erdgas. Hier liegt der einfache Preis für Natural Gas immer noch um etwa 20 Prozent unter dem des Vorjahres und um gut ein Viertel unter den Gaspreisen von vor drei Jahren und vor fünf Jahren.

Die schwache Konjunktur in Deutschland führt dazu, dass vor allem in der Industrie der Bedarf weiter sinken könnte, wie das seit 2022 nun schon der Fall ist. China kann seinen wachsenden Bedarf inzwischen mit einer Pipeline aus Russland decken und stieg damit zugleich zum wichtigsten Gaskunden von Wladimir Putin auf.

Woher bezieht Deutschland sein Erdgas?

Nachdem Putin uns das Gas im Ukraine-Konflikt abgestellt hatte, kommt Pipeline-Gas vor allem aus Norwegen und über Hafenterminals, wo verflüssigtem Erdgas (LNG) mit Tankschiffen angelandet wird. Die traditionellen Lieferungen aus den Niederlanden (Gasfeld um Groningen) wurden eingestellt, weil dort nach diversen Schäden (Absenkungen im Boden) kein Erdgas mehr gefördert wird.

Ein Großteil des LNG stammt aus US-amerikanischer Fracking-Gas-Produktion und zu einem geringen Teil auch aus arabischen Golfstaaten, die vom Iran bedroht werden könnten.

Ein größerer Gas-Engpass in Deutschland ist wegen des Nahost-Konflikts derzeit wohl nicht zu befürchten, weil der Anteil von dort (noch) gering ist. So liefert zum Beispiel das Emirat Katar mit seinen großen Gasvorkommen bisher bevorzugt an andere Länder. Ab 2026 sind 15 Jahre lang kleinere Lieferungen aus Katar geplant, die aber nur etwa drei Prozent des Bedarfs in Deutschland abdecken werden.