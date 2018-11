Börse: Uneinheitliche Vorgaben

Während in New York der Dow Jones 0,7 Prozent leichter ins Wochenende ging, kam der Nikkei in Tokio heute früh um 0,8 Prozent voran. Für Gesprächsstoff sorgen könnte unter anderem der Auftritt des Siemens Chefs Joe Kaeser auf einer Zuliefererkonferenz in Saudi-Arabien. An diesem nimmt auch der Chef des Schweizer Konkurrenten ABB Ulrich Spiesshofer teil.

Termine des Tages

Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank versprechen sich Investoren von der heutigen turnusgemäßen Anhörung des Chefs der Europäischen Zentralbank Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament. Und dann steht noch der Ifo-Geschäftsklimaindex heute auf dem Programm. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,13 47 Dollar.