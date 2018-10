Börse: SAP enttäuscht trotz höherer Prognose

An der Wall Street überwogen bereits die Minuszeichen. Der Nikkei-Index in Japan büßte knapp 1 Prozent ein. Der Leitindex in Schanghai rutscht sogar um knapp 3 Prozent ab. Dahingehend können sich die deutschen Aktien vergleichsweise gut schlagen. Nach wenigen Handelsminuten gibt der DAX wenige Punkte nach auf 11.705.

SAP und HeidelbergCement unter Druck

SAP hat seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Doch im vergangenen Quartal hat der Walldorfer Konzern operativ nicht ganz so viel verdient, wie die Analysten erwartet hatten. So büßen die Aktien von SAP 3,5 Prozent ein. Die Anteile von HeidelbergCement verlieren nach einer Gewinnwarnung sogar 7 Prozent. Der Euro notiert bei knapp 1,15 Dollar.