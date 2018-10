Börse: Kanzlerdämmerung an den Börsen

In ihrer Kanzlerschaft hat sich Merkel nach Ansicht vieler Börsianer nicht gerade mit Wirtschaftskompetenz hervorgetan und allein von den Reformen ihres SPD-Vorgängers Schröder profitiert. Auch ihre Griechenland-Rettung halten viele für falsch, weil noch immer nicht absehbar ist, was dies Deutschland am Schluss kosten wird. Dass nun bereits der Merkel-Kritiker Friedrich Merz den Hut in den Ring für den CDU-Vorsitz geworfen hat, sorgt zusätzlich für Freude an den Aktienmärkten. So schnellt der DAX jetzt um 2 Prozent nach oben auf 11.418 Punkte.

China will Autosteuer senken

Insbesondere die Aktien der Autobranche und deren Zulieferer sind gefragt. BMW, Daimler, Continental, VW und Infineon klettern um 4,5 bis 6 Prozent. Auslöser ist ein Bericht, wonach China die Steuern auf Autokäufe deutlich senken will. Der Euro ist stabil bei gut 1,14 Dollar.