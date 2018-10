Börse: Etwas Balsam für schwache Oktoberbilanz

US-Präsident Trump sorgt heute für Auftrieb bei den Aktienkursen. Er erwarte im Handelsstreit mit China einen – so wörtlich – „großartigen Deal“, so Trump. Auch wenn es danach bislang nicht ausgesehen hat, gibt seine Aussage Hoffnung.

Tech-Titel gefragt

Die Kursgewinne ziehen sich quer durch alle Branchen. Insbesondere die Technologietitel sind gefragt und können einen Teil der jüngst deutlichen Verluste wettmachen. So führen die Aktien von Infineon die Gewinnerliste an mit einem Zuwachs von 4 Prozent. Der DAX kommt insgesamt 1,5 Prozent voran auf 11.456 Punkte. Die Quartalsbilanz von Facebook nehmen die Anleger in Deutschland erfreut auf, obwohl das Netzwerk bei den Nutzerzahlen schwächelt. Die Facebook-Anteile legen hierzulande 6 Prozent zu. Der Euro steht bei 1,1335 Dollar.