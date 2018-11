28.11.2018, 18:50 Uhr

Börse: DAX tritt auf der Stelle

Können sich China und die USA in ihrem Handelsstreit einigen? Am Samstag kommt es in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Im Vorfeld hielten sich die Anleger zurück.