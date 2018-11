Börse: DAX steigt um 1,3 Prozent

Im Haushaltsstreit mit der EU will Italien kurz vor Fristende eine Antwort nach Brüssel senden. Ministerpräsident Paolo Conte kündigte auf einer Pressekonferenz in Palermo für den Abend eine entsprechende Reaktion an. Die EU-Kommission hat Rom bis Mitternacht Zeit gegeben, um seine Haushaltspläne zu korrigieren. Diese weisen ein viel höheres Defizit aus, als es den EU-Regeln und -Absprachen entspricht. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land gemessen an seiner Schuldenquote. Dennoch will die Regierung das Wachstum unter anderem mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben ankurbeln.

DAX legt deutlich zu

Am deutschen Aktienmarkt war die Stimmung deutlich besser als am Vortag. Der DAX kletterte um 1,3 Prozent nach oben auf 11.472 Punkte. Infineon erholten sich mit einem Plus von 4 Prozent von ihrem gestrigen Kursrutsch. Der Dow Jones gewinnt in New York 0,4 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1290 Dollar.