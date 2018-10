Börse: DAX startet mit kleinem Plus

Italien will mehr Schulden machen als von Brüssel gefordert. Dann gibt es in Sachen Brexit noch immer keine Einigung mit Großbritannien. Im Gegenteil: immer mehr Beteiligte halten einen ungeregelten Austritt der Briten aus der EU für wahrscheinlicher denn je. Wenige Minuten nach Handelsbeginn hält sich der DAX wenige Punkte im Plus bei 11.631.

Talanx senkt Prognose

Die Ausschläge der einzelnen Aktien halten sich in Grenzen. Die größten Gewinner sind die Anteile der Telekom mit einem Zuwachs von gut 1 Prozent. Im MDAX rutschen die Aktien von Wacker Chemie um 5,5 Prozent ab. Hier belastet eine Herabstufung durch Bankanalysten. Der Versicherer Talanx hat seine Geschäftsprogosen nach unten korrigiert. Die Talanx-Anteile fallen um 5,5 Prozent. Der Euro notiert bei 1,1570 Dollar.