Börse: DAX startet mit dickem Minus in die Woche

Der Chiphersteller Infineon hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Vor allem dank einer starken Nachfrage aus dem Automobilsektor konnte Infineon Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Auch im neuen Geschäftsjahr wollen die Münchener überdurchschnittlich wachsen.

An der Börse kam das zunächst gut an. Die Infineon-Aktie startete am Morgen mit einem deutlichen Plus. Dann aber drehte die Stimmung des ganzen Marktes, am Ende führte das Papier mit einem Minus von fast acht Prozent die Liste der DAX-Verlierer an.

Tech-Aktien im Minus

Überhaupt standen Aktien aus dem Technologie-Sektor unter Druck. Das Papier von SAP rutschte um 5,6 Prozent ab. Hier kritisierten Analysten einen Zukauf in den USA als viel zu teuer. Insgesamt erlebte der deutsche Aktienmarkt einen schwachen Start in die neue Woche. Der DAX fiel um 1,8 Prozent auf 11.325 Punkte. In New York fällt der Dow Jones um 1,5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1255 Dollar.