Börse: DAX im Minus, Dow Jones im Plus

Die großen Börsen auf beiden Seiten des Atlantik haben sich sehr unterschiedlich präsentiert. Hierzulande stand der Aktienmarkt ganz im Bann der Brexit-Turbulenzen. Nach wie vor ist völlig offen, ob es die Briten schaffen, sich kontrolliert aus der EU zu verabschieden. Die Verunsicherung an den Börsen war deutlich spürbar. Der DAX fiel um 0,5 Prozent zurück auf 11.354 Punkte. Die Aktie der Lufthansa verbilligte sich um fast 2 Prozent. Bei der Tochter Eurowings könnte es schon bald zu Streiks der Flugbegleiter kommen.

Wall Street mit Gewinnen

Ganz anders war die Stimmung an der Wall Street. Starke Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China trieben die Notierungen an den US-Börsen nach oben. Der Dow Jones gewann 0,8 Prozent. Die Nasdaq kam um knapp 1,5 Prozent voran. Und am Devisenmarkt notierte der Euro am späten Abend bei 1,1335 Dollar.