Börse: Brexit im Fokus: DAX und Dow im Minus

Zur Wochenmitte standen die Börsen ganz im Bann der Brexit-Diskussionen. Der DAX gab um 0,5 Prozent nach auf 11.413 Punkte. In New York fiel der Dow Jones um 0,8 Prozent. Am Abend veröffentlichte Linde noch eine optimistische Prognose.

Linde optimistisch

Der Münchner Konzern geht mit breiter Brust in die Fusion mit dem US-Rivalen Praxair. Umsatz und Gewinn lägen in diesem Jahr wohl am oberen Rand der Planungen. Der Umsatz würde damit um rund vier Prozent zulegen, das operative Konzernergebnis wechselkursbereinigt um bis zu fünf Prozent. Das gilt auch für die dominierende Gase-Sparte. Im Anlagenbau, den der US-Fusionspartner vorübergehend zur Disposition gestellt hatte, läuft es ebenfalls besser als gedacht: Der Umsatz soll 2,6 Milliarden Euro erreichen, die operative Umsatzrendite werde mit zehn Prozent höher ausfallen als bisher geplant. Die Linde-Aktie trat auf der Stelle. Und der Euro notierte bei 1,1335 Dollar.