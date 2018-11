Börse: Börsen warten auf G20-Ergebnisse

An der Wall Street knallten am Ende des Handels die Korken: Die US-Börsen verabschiedeten sich mit dem größten Wochengewinn seit Jahren in das Wochenende. Alle wichtigen Aktienindices in den USA verzeichneten Aufschläge von rund 5 Prozent. Der Grund dafür ist vor allem ein Auftritt von Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank hatte am Mittwoch in New York erklärt, die Fed sehe allmählich ein neutrales Zinsniveau erreicht.

Zinspause in den USA?

Aus Sicht der Börsen interpretierte man das als Indiz dafür, dass die Notenbank ihre Politik der Zinserhöhung mit etwas weniger Tempo als gedacht umsetzen könnte. Am letzten Tag der Woche legte der Dow Jones dann noch einmal 0,8 Prozent zu. Hierzulande verabschiedete sich der DAX mit einem kleinen Minus von 0,4 Prozent in das Wochenende. Wie schon am Vortag gab die Aktie der Deutschen Bank deutlich nach, sie verbilligte sich um fast 3 Prozent. In der neuen Woche dürften die Börsen dann zunächst auf die Ergebnisse des G20-Gipfels reagieren. Der Euro notierte bei 1,13 25 Dollar.