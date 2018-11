Börse: Börsen kaum verändert

Unter dem Strich hat sich heute kaum etwas bewegt an den deutschen Börsen. Der DAX ging mit einem winzigen Minus von nicht einmal einem Zähler bei 11.298 Punkten aus dem Handel. An den Märkten war eine merkliche Zurückhaltung spürbar, hieß es von Händlern. Demnach warten viele Investoren wohl erst einmal das G20-Treffen am Wochenende ab, bevor sie sich neu engagieren wollen.

G20-Gipfel im Fokus

Bei dem Gipfel in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires soll es ja unter anderem um den Handelsstreit zwischen den USA und China gehen. Bei den Einzelwerten im DAX standen vor allem die Aktien der Deutschen Bank unter Druck. Sie verbilligten sich um 3,4 Prozent. Bei den Investoren kam es alles andere als gut an, dass heute die Fahnder im großen Stil bei dem Geldhaus anrückten. Bayer hat einen massiven Stellenabbau angekündigt. Die Bayer-Aktie lag 0,7 Prozent im Minus. In New York geben Dow und Nasdaq 0,4 Prozent nach. Und der Euro notiert bei 1,1385 Dollar.