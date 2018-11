Börse: Bayer muss sparen

Das Unternehmen dränge darauf, dass deutlich mehr Videokonferenzen genutzt würden, damit Reise- und Hotelkosten eingespart würden. Die Zeitung beruft sich auf Unternehmenskreise. Die Aktien von Bayer stehen seit längerem unter Druck. Die Vorgaben für den heutigen Handel fallen gemischt aus.

Uneinheitliche Richtung an den Börsen

In Asien halten sich die Investoren größtenteils zurück. Offensichtlich drückt der Handelskonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung. Der Leitindex in Shanghai und der Hang Seng Index in Hongkong sind aktuell jeweils mit einem 0,5 Prozent im Minus.

Der Nikkei in Tokio konnte heute früh lediglich 0,4 Prozent zulegen. Dabei war die Stimmung an der Wall Street gestern Abend glänzend. An der Wall Street schnellte der Dow Jones um 2,5 Prozent nach oben.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat für gute Laune gesorgt. Seine gestrigen Aussagen in New York zur aktuellen Geldpolitik werten Marktteilnehmer als einen Hinweis darauf, dass es womöglich nicht mehr so viele Zinsschritte in den USA geben wird. Der Euro notiert bei 1,13 89 Dollar.