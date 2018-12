Börse: Amazon wertvollstes Unternehmen

Drei US-Konzerne liefern sich derzeit einen Wettlauf um den Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt. Zum Auftakt der Woche lag Amazon vorn und überholte damit Microsoft, das erst in der Vorwoche Apple abgelöst hatte. Die Amazon-Aktie verteuerte sich um fast 5 Prozent. Überhaupt war die Stimmung an den US-Börsen durchaus freundlich.

Wall Street legt deutlich zu

Die Wall Street reagierte damit – wie bereits zuvor die deutschen Börsen – positiv auf den G20-Gipfel in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Dort hatte es ja eine Annäherung zwischen den USA und China in ihrem Handelskonflikt gegeben. Die beiden Seiten wollen nun in Verhandlungen einen Kompromiss suchen. Der Dow Jones kletterte um mehr als 1 Prozent nach oben, die Nasdaq gewann fast 1,5 Prozent. Hierzulande legte der DAX um 1,9 Prozent zu auf 11.465 Punkte. Größter Gewinner unter den DAX-Werten war die Aktie von Wirecard mit einem Aufschlag von 5,5 Prozent. Und der Euro notierte bei 1,1355 Dollar.