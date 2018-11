Börse: Aktie der Deutschen Bank auf Talfahrt

Seit Jahren versprechen wechselnde Konzernchefs Besserung bei der Deutschen Bank, und einen Kulturwandel. Das Unternehmen wolle keine dubiosen Geschäfte mehr machen, so das Lippenbekenntnis. Und seit Jahren fliegen immer wieder fragwürdige Deals auf. Jetzt erreichte dieses Spiel einen neuen Höhepunkt. In Hundertschaftsstärke rückten Fahnder zu einer groß angelegten Durchsuchungsaktion bei dem Finanzkonzern an. Es ging um den Verdacht der Unterstützung von Geldwäsche im großen Stil.

Aktie der Deutschen Bank im Keller

Der Finanzmarkt reagierte prompt. Die ständigen Hiobsbotschaften haben nämlich nicht nur das Renommee des Geldhauses schwer beschädigt, auch der Aktienkurs ist am Boden. Die Durchsuchung durch die deutschen Behörden schickte die Aktie der Deutschen Bank weiter auf Talfahrt, sie gab um 3,4 Prozent nach. Insgesamt trat der DAX bei 11.298 Punkten auf der Stelle. An der Wall Street bewegte sich der Dow Jones ebenfalls kaum, er schloss knapp im Minus. Und der Euro notierte bei 1,1390 Dollar.