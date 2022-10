> Wirtschaft > Beheizbare Brücken und Co: So verschwendet Bayern Steuern

Ob eine beheizbare Fußbrücke in Traunstein oder ausufernde Kosten für eine Tiefgarage in Regensburg: Der Bund der Steuerzahler hat in seinem Schwarzbuch wieder die größten Fälle von Steuerverschwendung zusammengetragen - auch aus Bayern.