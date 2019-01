B5 Börse: Schwächerer DAX-Start erwartet - Merck im Fokus

Im Fokus der Zusammenarbeit sollen alle Therapiebereiche stehen, in denen die Gesundheits-Sparte von Merck in China tätig ist, zum Beispiel Allergien. Es gehe darum, die Gesundheitsversorgung in China für alle Patienten einfacher und effizienter zu gestalten, gaben Merck und Tencent am Morgen bekannt. Zumindest die Aktien von Tencent kann dies aktuell nicht beflügeln. An der Börse in Hongkong gibt der Kurs sogar 1,5 Prozent nach.

Miese Vorgaben von der Wall Street

Wie sich die Aktien des DAX-Konzerns Merck entwickeln werden, muss sich erst noch zeigen. Die Vorgaben von den US-Börsen sind schlecht. Der Dow Jones gab gestern noch 1,2 Prozent nach. Der Nasdaq büßte fast 2 Prozent ein. In Fernost ist die Stimmung durchwachsen: die wichtigsten Aktienindizes in Hongkong, Shanghai und Tokio sind aktuell ganz leicht im Minus. Der Euro steht bei 1,1365 Dollar.