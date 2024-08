Vier Ostbayern bei den Paralympics in Paris

Unter den 142 deutschen Athleten für die Paralympischen Spiele, die ab heute in Paris stattfinden, sind auch je zwei aus Niederbayern und der Oberpfalz. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hatte sie bereits im Juli nominiert.

Rollstuhl-Tischtennisspieler mit Medaillenchancen

Wie es sich auf dem Siegerpodest der Paralympics anfühlt, weiß Thomas Schmidberger schon ganz gut. Insgesamt hat er schon sechs Medaillen zu Hause hängen: Dreimal Silber und einmal Bronze. Nur: eine Gold-Medaille fehlt noch. Die möchte sich der 32-jährige Rollstuhl-Tischtennisspieler aus Viechtach nun endlich holen. Er geht wieder im Einzel und mit dem Team an den Start und hofft sich erstmals gegen die starke Konkurrenz aus China durchsetzen zu können. Als aktuell Zweiter der Weltrangliste ist ein Podiumsplatz auf jeden Fall drin.

Professorin im Rudern am Start

Eine offene Rechnung hat auch noch die aus Passau stammende sehbehinderte Ruderin Susanne Lackner bei den Paralympics. Die Professorin für Abwassertechnik hat bei den Spielen in Rio und London jeweils Platz vier erreicht. Vielleicht geht es im Vierer mit Steuerfrau ja dieses Mal aufs Podest.

Rollstuhlbasketballerin aus Amberg mit dabei

Zum zweiten Mal bei den Paralympics geht die Rollstuhlbasketballerin Svenja Mayer an den Start. Sie stammt aus Amberg. Vor drei Jahren in Tokio verpasste ihr Team mit Rang vier nur knapp eine Medaille. In der Qualifikation setzten sich die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen mit der 33-Jährigen auch gegen das französische Team durch, das bei den Spielen im eigenen Land nun nur zuschauen kann.

Radsportler will nächste Medaille

Der gebürtige Regensburger Matthias Schindler durfte dagegen schon in Tokio über Bronze jubeln. Der 42-Jährige ist Radsportler mit einer inkompletten Querschnittlähmung und will nach seinem Weltmeistertitel im vergangenen Jahr auch in Paris um den Sieg mitfahren. Seine Parade-Disziplin: das Einzelzeitfahren.

Die Paralympics in Paris finden vom 28. August bis zum 8. September statt. 549 Wettbewerbe in 22 Sportarten wird es geben. Athleten aus 180 Nationen kämpfen um die Medaillen.