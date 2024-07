Paralympics: Vier Sportler aus Ostbayern unter den Nominierten

Ruderin und Tischtennisspieler aus Niederbayern

Im Rudern ist 45-jährige Susanne Lackner aus Passau nominiert, die für den Mannheimer Ruderverein Amicitia startet. Sie ist sehbehindert und arbeitet als Professorin für Mikrobiologie an der Technischen Universität Darmstadt. Im Vierer-Mixed mit Steuermann wurde sie bei den Paralympics in Peking 2008 und 2016 in Rio de Janeiro jeweils Vierte. 2023 belegte sie bei der Weltmeisterschaft in Belgrad Platz drei.

Ebenfalls in Paris mit dabei ist der aus Zwiesel stammende 33-jährige Thomas Schmidberger, der im Rollstuhl-Tischtennis antritt. Er hatte mit vier Jahren auf dem Heimweg vom Kindergarten einen Autounfall. Heute startet er für Borussia Düsseldorf. Schmidberger war 2013 Deutschlands Behindertensportler des Jahres und wurde vor drei Jahren bei den Paralympics in Tokio nur vom Weltranglistenersten Panfeng Feng aus China geschlagen.