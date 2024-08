Alles Wissenswerte zu den Paralympischen Spielen 2024 in Paris

Die Wettindustrie kassiert auch im Amateurfußball ab - obwohl Sportwetten auf diese Spiele in Deutschland verboten sind. Vereine und Spieler wissen davon oft nichts, sie gehen bei dem globalen Geschäft leer aus. Und nicht nur das: Dem Amateurfußball droht so Manipulation - die Integrität des Lieblingssports der Deutschen steht auf dem Spiel! Ein Team aus Investigativ-Journalisten und Datenexperten deckt auf: Hunderte Spiele aus deutschen Ober- und Regionalligen werden auf internationalen Wettportalen angeboten - und das auch auf Deutsch. Ein Milliardengeschäft. Viele Spieler und Vereine sind ahnungslos. Zum Beispiel der Kirchheimer SC, ein Verein der in der Saison 23/24 in der Bayernliga spielte. Dort erfährt man erst von BR-Journalisten, dass Buchmacher mit ihren Spielen Geld verdienen - und ist empört. Die Spieler sind Amateure, verdienen mit Fußball nur ein Taschengeld dazu: 'Da sollte die Leidenschaft zählen, der Kampf auf dem Platz und einfach der Spaß am Sport. Ich finde, dagegen sollte vorgegangen werden', sagt ein junger Amateurspieler. Doch so einfach ist das nicht. Wo ist das Schlupfloch im System? Wie kommen die Informationen über Freistöße, gelbe Karten, Tore in Echtzeit in der fünften Liga auf die Seiten der Buchmacher? Der Verdacht: Es muss jemanden geben, der die Daten vor Ort erhebt und weiterleitet, ein sogenannter Daten-Scout. Der Kirchheimer SC will das nicht länger dulden. Mit den Datenjournalisten im Hintergrund machen sich die Vereinsverantwortlichen auf die Suche, um den Scout zu stellen - und erledigen damit einen Job, den eigentlich andere machen müssten. Die Auswertung von BR Data ergibt, dass es in der vergangenen Saison mindestens 2700 solcher Scout-Einsätze bei deutschen Amateurspielen gab. Wetten auf den Amateurfußball sind nicht umsonst in Deutschland laut Glücksspielstaatsvertrag verboten. Die Suchtgefahr gerade bei diesen Wetten ist besonders groß und auch die Versuchung, die Spiele zu manipulieren. Ein österreichischer Amateurspieler, der nicht widerstehen konnte und bereits dafür ins Gefängnis musste, erzählt im Film, wie genau solche Manipulationen über die Bühne gehen. Brisant: Nicht nur unbekannte Anbieter haben Wetten auf Amateurspiele in ihrem Portfolio. Es geht auch um die ganz großen Player im Geschäft, um Sponsoren der Europameisterschaft 2024, von Bundesligaclubs und sogar des DFB. Wie kann das sein? Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, kurz GGL, ist zuständig für die Überwachung des Wettmarkts und zeigt sich überrascht von den Recherchen. Sie verspricht, dem nachzugehen, sieht aber am Ende keinen Handlungsbedarf. Ihr Argument: Weil sich die Wettangebote auf Amateurspiele auf internationalen Wettportalen befänden, könne man nicht dagegen vorgehen. Ahnungslos auch der Deutsche Fußballbund (DFB): Vizepräsident Ronny Zimmermann, zuständig für den Amateurfußball im DFB, sagt im Interview: 'Also ich tummele mich jedes Wochenende auf Amateurfußballplätzen und ich habe das Thema noch nie e