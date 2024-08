Paralympics: Weltmeister aus Bad Brückenau zum ersten Mal dabei

Direkt vor dem Staatsbad in Bad Brückenau legt sich Maximilian Jäger in die Kurve. Nur noch ein paar Wochen, dann wird der 24-Jährige mit seinem schwarzen Dreirad bei den Paralympics in Paris starten. Eigentlich ist es ein ganz normales Rennrad, nur eben mit zwei Rädern hinten und einem speziellen Lenker vorne. Denn: Schon vor seiner Geburt hatte Max einen Schlaganfall und hat deshalb eine sogenannte Hemiparese – ist also am linken Arm und Bein teilweise gelähmt.

Früher Ski und Kanu, jetzt auf dem Fahrrad erfolgreich

Sportlich war der angehende Sportwissenschaftsstudent schon immer: Früher stand er wettkampfmäßig auf Skiern und saß im Kanu, seit sechs Jahren tritt er profimäßig in die Pedale. "Fahrradfahren bedeutet mir sehr viel. Ich bin ja schon früher viel Rad gefahren zum Spaß, freizeitmäßig. Ich hab' die Sportart gefunden, die ich mit meiner Hemiparese gut ausführen kann", erzählt er.

"Gut ausführen" ist dabei ein wenig tief gestapelt: Bei der WM in Schottland im August 2023 holte Jäger Gold. Im Jahr davor war er Europameister und Deutscher Meister. Daneben hat er schon mehrere Silber- und Bronze-Medaillen gewonnen. Nach der WM wurde er als Para-Juniorsportler 2023 ausgezeichnet.

Start bei den Paralympics stand bis vor Kurzem auf dem Spiel

Nur bei den Paralympischen Spielen konnte der 24-Jährige noch nicht antreten. Bei den letzten Spielen in Tokio im Jahr 2021 war es knapp: Eigentlich hatte er fest damit gerechnet, doch dann wurde er kurz vor den Wettkämpfen in eine höhere Klasse umgruppiert und konnte doch nicht starten. Und auch diesmal stand sein Start bis vor Kurzem auf dem Spiel.

Nach einer Corona-Erkrankung kurz nach der WM 2023 musste er monatelang Medikamente nehmen, die ihn stark ausbremsten. "Durch das Medikament habe ich fast sechs Kilo zugenommen, und das merkst du beim Ausdauersport sofort", erzählt Max von der schwierigen Zeit. Erst vor wenigen Wochen konnte er das Medikament endlich absetzen. Bis zu 20 Stunden Training jede Woche haben sich nun ausgezahlt: Max ist wieder in Form und kann nun trotz aller Rückschläge bei den Paralympics in Paris antreten.

Sportliche Familie hat Max schon immer unterstützt

Seit 2018 lebt Jäger in Cottbus, wo er beim Paracycling-National-Kader trainiert. Kurz vor den Paralympischen Spielen trat er eine Woche in Bad Brückenau in die Pedale. Dort fiebert die ganze Familie Jäger – allesamt selbst sportlich aktiv – mit ihm auf die Paralympics hin. Worauf es ankommt, wissen hier alle: Schwester Jette radelt selbst bei internationalen Wettkämpfen. Schwester Anne startet regelmäßig international im Kanu. An ihren Max geglaubt hat die Familie Jäger schon immer.

Außerhalb der Familie war das nicht immer so selbstverständlich. Ein Schulleiter habe sich sogar erlaubt, seinem Vater zu sagen: "Ihr Sohn wird niemals im Leben einen Schulabschluss schaffen", erzählt Maximilian Jäger. Doch den hat er: Mal eben neben dem Weltmeistertitel 2023 hat Max auch sein Fachabitur gemacht. Im Oktober startet sein Studium.

Mit Start bei Paralympics ist ein Traum wahr geworden

Zur Eröffnung der Paralympischen Spiele wird die ganze Familie Jäger nach Paris fahren. Mutter Barbara ist sehr erleichtert, dass Max bei den Wettkämpfen antreten kann: "Es war erstmal ein Traum, aber der ist wahr geworden." Auch für Maximilian Jäger ist alleine mit der Teilnahme schon viel gewonnen: "Also nachdem es meine ersten Paralympischen Spiele sind, ist für mich das Ziel schon mehr als erreicht. Und wenn es eine Medaille werden sollte, dann wäre das für mich das I-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Sahnespitze."

Gut möglich, dass Maximilian Jäger seine Medaillensammlung in Paris noch um paralympisches Gold erweitern kann. Chancen auf eine Medaille in Paris erhofft er sich vor allem in Zeitrennen am 4. September. Drei Tage später, am 7. September, geht er dann nochmal beim Straßenrennen an den Start.