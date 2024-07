"Paris wird rocken": Bayerische Athleten bei den Paralympics

Für zahlreiche bayerische Sportler wird der Traum von den Paralympischen Spielen in Paris Wirklichkeit: Am Freitag gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) seine Nominierung bekannt. Angeführt von Tokio-Siegerin Elena Semechin geht das 142-köpfige Aufgebot ab dem 28. August auf Medaillenjagd in der französischen Hauptstadt. "Jetzt wird es ernst. Wir fahren mit einer großen Mannschaft nach Paris – voller Vorfreude und mit viel Kribbeln im Bauch", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. De auf eine exakte Medaillenvorgabe wie gewohnt verzichtete.

Semechin und Engel Favoriten

Vor allem die in Bamberg aufgewachsene Semechin (geb. Krawzow) kann nach Hirn-Tumor und überstandener Chemotherapie den Startschuss kaum abwarten. "Ich freue mich total. Es werden sehr emotionale und elektrisierende Spiele, weil endlich Zuschauer dabei sind", sagte die 30-jährige Schwimmerin: "Paris wird rocken."

Neben Semechin gehört auch der fränkische Para-Schwimmer Taliso Engel zum Favoritenkreis. Schon bei den Spielen in Tokio holte er mit gerade einmal 19 Jahren Olympia-Gold. In diesem Jahr zeigt er sich bereits in Topform. Bei der Weltmeisterschaft stellte er schon im Vorlauf über 100 Meter Brust einen Weltrekord auf (1:02,22). Im Finale holte er sich dann den Titel. Für den 21-jährigen Josia Topf aus Erlangen sind es ebenfalls die zweiten Spiele. Auch er will im Paraschwimmen angreifen.

Rollstuhlbasketballer stark vertreten

Vom RSV Bayreuth 1994 sind gleich zwei Rollstuhlbasketballerinnen vertreten: Die Ambergerin Svenja Mayer und die Nürnbergerin Lilly-Rose Sellak träumen von Edelmetal. Auch die Münchnerin Nathalie Passiwan steht im Aufgebot. Im Team der Männer will Lukas Gloßner aus Weißenburg gemeinsam mit Thomas Böhme aus Bayreuth angreifen.

Bayerische Vertreter gibt es auch im Radsport. Dort gehen der Regensburger Matthias Schindler (RV Union 1886) und Michael Teuber vom Tegernsee (Verein BSV München) sowie Maximilian Jäger aus Bad Kissingen an den Start.

Außerdem fahren nach Paris: Jürgen Schrapp im Sitzvolleyball (Illertissen), der Würzburger Tobias Meyer (Para-Sportschießen), Ruderin Susanne Lackner aus Passau, Moritz Brückner aus Buxheim im Allgäu (Rollstuhlrugby), der Augsburger Nikolai Kornhaß im Para-Judo, die Oberbayerin Anja Renner im Para-Triathlon. Thomas Brüchle aus Lindau und der gebürtige Zwieseler Thomas Schmidberger im Tischtennis.

Als Guide gehen die Ingolstädterin Maria Paulig im Para-Triathlon und die Münchnerin Inga Thöne im Para-Rudern an den Start.