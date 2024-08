Die Paralympics 2024: Die Sendezeiten im TV und Stream

ARD und ZDF berichten im TV mehrere Hundert Stunden live von den Paralympics 2024 in Paris (28. August bis 8. September). Zusätzlich zu den Übertragungen im Fernsehen bietet die ARD täglich bis zu zehn Livestreams von den Wettbewerben in Frankreich an.

Übersicht der Übertragungszeiten

Mi, 28.08., 20.00 - 23.00: ZDF | ZDFmediathek

Do, 29.08., 10.00 - 14.00 / 22.50 - 0.20: Das Erste | ARD Mediathek

Fr, 30.08., 11.15 - 15.00 / 19.25 - 20.15: ZDF | ZDFmediathek

Sa, 31.08., 10.30 - 14.00 / 23.25 - 01.00: Das Erste | ARD Mediathek

So, 01.09., 08.05 - 09.25 / 10.15 - 11.55 / 14.10 - 15.40: ZDF | ZDFmediathek

Mo, 02.09., 11.15 - 15.00 / 22.35 - 00.05: Das Erste | ARD Mediathek

Di, 03.09., 11.15 - 15.00 / 19.25 - 20.15: ZDF | ZDFmediathek

Mi, 04.09., 11.15 - 15.00 / 20.15 - 22.15: Das Erste | ARD Mediathek

Do, 05.09., 11.15 - 15.00 / 19.25 - 20.15: ZDF | ZDFmediathek

Fr, 06.09., 11.15 - 15.00 / 20.15 - 22.15: Das Erste | ARD Mediathek

Sa, 07.09., 11.10 - 15.10 / 23.30 - 0.30: ZDF | ZDFmediathek

So, 08.09., 13.15-17.00 / 23.05-00.15: Das Erste | ARD Mediathek

Hinweis: Die Zeiten können sich kurzfristig ändern