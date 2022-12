Uruguay scheitert dramatisch - Südkorea im Achtelfinale

Uruguays Sieg reicht nicht - Südkorea weiter

Die Südamerikaner stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg und führten zur Halbzeit nach einem Doppelpack von Giorgian de Arrascaeta mit 2:0. Ghana hatte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter verschossen. Im Parallelspiel führte erst der Favorit aus Portugal.

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo, das bereits vor der Partie schon für das Achtelfinale qualifiziert war, ging früh durch Ricardo Horta in Führung (5.). Young-Gwon Kim glich aber nach 27 Minuten aus. Erst in der Nachspielzeit drehte Südkorea die Partie und ging durch Hee-Chan Hwang in Führung. Ein Treffer, der die Konstellation in der Gruppe H auf den Kopf stellte. Südkorea war auf einmal punkt- und torgleich mit Uruguay. Dann greift die Fairplay-Wertung und in dieser hatten die Koreaner die Nase vorn.

Portugal und Südkorea im Achtelfinale

Damit ist Portugal als Gruppenerster weiter und trifft auf den Zweiten der Gruppe G. Südkorea spielt als Zweiter gegen den Tabellenführer der Gruppe G.

