Trainingsstart: Bekommen Tuchels Bayern noch Verstärkung?

Beschauliche Tage mit der Familie, eine Auszeit am Strand - die erste Winterpause seiner Karriere wird Harry Kane lange in guter Erinnerung behalten. Die für den englischen Top-Stürmer der Fußball-Bundesliga ungewohnte Freizeit zum Jahreswechsel hat nun aber ein Ende: Der Ball rollt wieder, zumindest auf dem Trainingsplatz.

Nur zehn Tage bis zum Pflichtspielauftakt gegen Hoffenheim

Am Dienstag bittet Coach Thomas Tuchel beim FC Bayern wie viele seiner Liga-Kollegen zur ersten Übungseinheit des Jahres. Viel Zeit bleibt nicht, denn bereits am 12. Januar empfängt der Rekordmeister 1899 Hoffenheim zum Pflichtspiel-Auftakt 2024. Anders als in der Vergangenheit verzichten die Münchner auf ein Trainingslager in der Wüste. Nach Einheiten in München und zwei Tagen in den Bergen für das Mannschaftsgefühl reist das Team erst Mitte Januar noch einmal ins portugiesische Faro.

"Wir wollen das nutzen, um vier, fünf Tage zusammen auf dem Platz zu verbringen, taktische Dinge zu verbessern und hoffentlich die Sonne zu sehen", sagte Tuchel. Womöglich steht ihm dann schon neues Personal zur Verfügung. Am Neujahrstag öffnete das Winter-Transferfenster, in der Defensive besteht Bedarf. "Wir werden versuchen, die Mannschaft zu verstärken", sagte Tuchel.

In der Abwehr besteht Bedarf

Damit sind die Münchner, denen u.a. Interesse an Leverkusens Jonathan Tah nachgesagt wurde (was Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes bereits ausgeschlossen hat), nicht allein. Ligaweit werden Optionen ausgelotet, Schwachstellen in den Kadern sollen behoben werden. RB Leipzig hat bereits zugeschlagen und den nordmazedonischen Nationalspieler Eljif Elmas verpflichtet. Bei Borussia Dortmund hat die Verpflichtung eines Linksverteidigers oberste Priorität. Eintracht Frankfurt flirtet mit dem früheren Stuttgarter Torjäger Sasa Kalajdzic.

Bei den Überlegungen der Klubs spielen auch die Abstellungen für den Asien- und den Afrika-Cup eine Rolle. Beim FC Bayern wie auch bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen werden einige Spieler ein paar Wochen lang fehlen.