ATP-Turnier München - die Favoriten: Von Rune, Zverev bis Struff

Die Nummer fünf der Welt ist zurück am Aumeister. Alexander Zverev wird in Bayerns Landeshauptstadt der topgesetzte Spieler sein und tritt nach seiner schweren Knöchelverletzung 2022/23 endlich wieder in Topform in München an. Zuletzt erreichte er beim Masters-Turnier in Miami auf Hartplatz das Halbfinale, nun sollen in München die ersten Erfolge des Jahres 2024 auf Sand her.

BR24Sport überträgt ab Montag, 15. April, täglich ausgewählte Spiele des ATP-Turniers in München im Livestream

Auf dem Gelände des MTTC Iphitos ist er ohnehin zum Stammgast geworden in den vergangenen Jahren, zweimal (2017, 2018) hat er sich auch bereits in die Siegerliste eingetragen. Im Anschluss an seine beiden Erfolge hat er bislang allerdings nicht mehr das Finale erreicht. Zeit also für ihn, in diesem Jahr mit dem deutschen Rekordsieger Philipp Kohlschreiber aus Augsburg gleichzuziehen.