Straubing Tigers starten gegen Düsseldorf in die DEL-Saison

Mit einem Heimspiel starten die Straubing Tigers am Abend (19.30 Uhr) in ihre 19. Saison in der DEL (Deutsche Eishockey Liga). Erster Gegner im Stadion am Pulverturm ist die Düsseldorfer EG, ehe die Niederbayern am Sonntag (22.9. / 19.15 Uhr) zum ersten bayerischen Derby in Ingolstadt antreten. In der vergangenen Saison sind die Tigers im Playoff-Halbfinale gegen den späteren Meister Eisbären Berlin ausgeschieden und gehören damit erneut zum erweiterten Favoritenkreis der Liga. Karten für das Spiel der Tigers gegen die DEG sind noch erhältlich.

Zum Artikel: Zwei CHL-Siege: Straubing Tigers mit starkem Saisonauftakt

Fokus liegt jetzt auf der nationalen Liga DEL

"Es ist immer unser Ziel, vorne mitzumischen. Aber es ist eine neue Saison und andere Teams haben sich auch verstärkt", erklärte Tigers-Trainer Tom Pokel in einer Pressekonferenz vorm Saisonstart. Erstes Ziel der Tigers sei, die Playoffs zu erreichen. Dann sei alles möglich. Ihre ersten Pflichtspiele haben die Straubing Tigers bereits in der europäischen Königsklasse, der CHL (Champions Hockey League), absolviert. Von den bisher vier Partien in der CHL haben die Tigers drei gewonnen. Den sportlichen Fokus aber richten die Niederbayern auf die nationale DEL, so Pokel weiter.

Für das erste DEL-Heimspiel der Saison gegen Düsseldorf steht dem Tigers-Trainer der komplette Kader zur Verfügung. Die genaue Aufstellung wollte der US-Amerikaner noch nicht verraten, nur dass Neuzugang Zane McIntyre im Tor stehen wird.

Während der Sommerpause hat es bei den Straubing Tigers, wie üblich bei Eishockey Clubs, zahlreiche Wechsel gegeben. Unter anderem haben der letztjährige DEL-Spieler des Jahres Nick Mattinen (Toronto Maple Leafs/NHL) und der langjährige Mannschaftskapitän Sandro Schönberger (Karriereende in der DEL) die Niederbayern verlassen. "Es ist nicht so einfach, so viele neue Spieler ins Team zu integrieren, aber das hat sehr gut funktioniert", sagte Tom Pokel. Neuer Mannschaftskapitän der Tigers ist Mike Connolly, der seit zehn Jahren in Straubing spielt.

Neuer Kapitän Connolly jetzt deutscher Staatsbürger

"Ich denke, wir sind sehr gut vorbereitet auf die neue Saison, die Spiele in der Champions League haben uns geholfen, unser Niveau schon sehr früh zu steigern. Wir konzentrieren uns aber jetzt auf die DEL", sagte Mike Connolly bei der Pressekonferenz.

Der gebürtige Kanadier hat inzwischen ein Einbürgerungsverfahren durchlaufen und vor wenigen Tagen auch einen deutschen Pass erhalten: "Ich bin sehr stolz und geehrt, den deutschen Pass zu haben. Das hilft natürlich den Tigers, aber das ist vor allem für mich persönlich ein enorm wichtiger Teil meines Lebens. Ich will nach meiner Eishockeykarriere zusammen mit meiner Familie in Deutschland bleiben", freut sich der 35-Jährige. Auch Connolly versucht, die hohen Erwartungen der Straubinger Fans zu dämpfen, indem er sagt, zunächst müsse man die Playoffs erreichen. Ziel der Mannschaft sei aber, sich im Vergleich zur Vorsaison erneut zu steigern.