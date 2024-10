Verfolgungsjagd: Auto mit Jugendlichen landet in Kläranlage

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in der Nacht zum Dienstag in Bamberg ein Auto in einem Klärbecken gelandet. Zwei der drei jugendlichen Insassen wurden Polizeiangaben zufolge leicht verletzt, darunter auch der Fahrer. Er hatte den Wagen seiner Eltern ohne deren Wissen - und ohne Führerschein - benutzt. Das unerlaubte Abenteuer hätte für die drei Jugendlichen deutlich schlimmere Folgen haben können.

Jugendlicher Fahrer verliert Kontrolle über BMW

In der Bamberger Innenstadt wollten Beamten den Wagen gegen zwei Uhr Nachts einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Signale jedoch und gab Gas. Bei der Verfolgungsjagd kollidierte der Wagen zunächst mit einer Leitplanke, bevor der Fahrer in der Überleitung zur B26 die Kontrolle über das Auto verlor. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun der Kläranlage und stürzte in ein Klärbecken, in dem er vollständig versank. Die drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten.

Zwei Insassen leicht verletzt

Der Fahrer und ein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Jugendlichen stammen aus dem Kreis Haßfurt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Der Schaden an der Kläranlage ist noch nicht ermittelt, die Polizei schätzt ihn als erheblich ein. Aktuell sind die Bergungsmaßnahmen der Bamberger Feuerwehr noch nicht beendet. Der noch nicht volljährige Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.