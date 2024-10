"Genau das, was wir wollten" – Nagelsmann lobt Pavlovic

Thomas Müller wurde verabschiedet und Aleksandar Pavlovic gab sein Startelf-Debüt – ein nahtloser Übergang von einem Oberbayer zum nächsten: "Die Next Generation steht schon vor der Tür", hatte Thomas Müller bei seiner Verabschiedung vor Anpfiff gesagt und durch diese Tür glitt Pavlovic ganz geschmeidig.

"Ich bin stolz darauf, mein Debüt gegeben zu haben", sagte der Münchener nach der Partie. Eigentlich hätte Pavlovic schon längst ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft sein sollen, doch Verletzungen verschoben den ersten Startelf-Einsatz des 20-Jährigen auf das Nations League-Spiel gegen die Niederlande am Montagabend. Beim 1:0 (0:0) legte der 20-Jährige in seinem Heimstadion in München einen beachtenswerten Auftritt hin.

Münchener Doppelsechs

Neben Pavlovic lief der ebenfalls in München geborene Angelo Stiller auf der Doppelsechs auf, das jüngste Mittelfeld der Nationalmannschaftsgeschichte: "Ich verstehe mich mit Angi eh gut und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit." beurteilte Pavlovic seine Leistung. Das sah auch Bundestrainer Julian Nagelsmann so: "Sehr gut. Genau das, was wir wollten." Stiller und Pavlovic zeigten beide, dass sie kreativ nach vorne spielen können und Lösungen mit dem Ball finden. Besonders in der ersten Halbzeit.

In der zweiten Hälfte tat sich das deutsche Team schwerer. Die Niederlande hatten auf eine 4-3-3 Formation umgestellt, und die Nagelsmann-Elf konnte nicht mehr so hoch verteidigen wie zuvor. Deshalb klügelte der Bundestrainer an der Seitenlinie einen Plan aus, den er Stiller auf einem kleinen Zettel mitgab. Bevor die Anweisungen fruchten konnten, schoss Nachrücker Jamie Leweling in der 64. Minute nach einem Eckball von Kimmich das 1:0: "Deswegen war der Zettel jetzt nicht überflüssig, aber überflüssiger als er hätte sein können", konstatierte der Bundestrainer.