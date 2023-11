Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > Traditionsduell Österreich - Deutschland in der Radioreportage

Traditionsduell Österreich - Deutschland in der Radioreportage

Zum Jahresabschluss geht es für die Nationalmannschaft nach Wien. Gegen Österreich will Bundestrainer Nagelsmann die Türkei-Enttäuschung schnell vergessen machen. BR24Sport überträgt das Spiel am Dienstag, ab 20.45 Uhr live in der Radioreportage.