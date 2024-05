Play-off-Sensation: Bayern-Basketballer enttäuschen zum Auftakt

Die Basketballer des FC Bayern unterlagen in der Viertelfinal-Serie daheim gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nach Verlängerung mit 98:102 (90:90, 43:40). Dabei gab das Starensemble eine 14-Punkte-Führung aus der Hand. Überragender Werfer bei den Ludwigsburgern war Silas Melson mit 33 Punkten, bei den Bayern kam Carsen Edwards auf 25 Zähler.

Wo ist die Münchner Dominanz hin?

Die Bayern taten sich gegen die Ludwigsburger, die sich erst am Donnerstag über die Play-Ins für die Play-offs qualifiziert hatten, von Beginn an schwer. Von der Münchner Dominanz der Hauptrunde war nicht viel zu sehen. Dennoch schien der große Favorit im dritten Viertel einen Weg gefunden zu haben und führte mit 14 Punkten.

"Vielleicht war das ein Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit. Wenn du so verlierst, willst du natürlich eine Reaktion sehen. So wollten wir nicht in die Play-offs starten, müssen es nun aber akzeptieren." Pablo Laso, Trainer FC Bayern Basketball

Doch die Gäste steckten nicht auf und lagen kurz vor Schluss plötzlich mit drei Zählern vorn. Weltmeister Andreas Obst rettete die Bayern mit der Schlusssirene zwar noch in die Verlängerung, doch da machte Ludwigsburg die Überraschung perfekt und ging in der Best-of-Five-Serie 1:0 in Führung.