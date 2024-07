Schock nach Oberdorf-Diagnose: "Tut im Herzen weh"

Auch von ihren Teamkolleginnen erhielt Oberdorf - teils öffentliche - Unterstützung. Sie sei "immer bei uns", schrieb Laura Freigang bei Instagram. Oberdorfs neuer Arbeitgeber, der FC Bayern München, drückte in Person von Direktorin Bianca Rech ebenfalls sein Mitgefühl aus. "Das ist ein sehr harter Schlag und wir fühlen alle mit Lena", sagte Rech. "Wir werden sie auf ihrem Weg zurück begleiten und in allen Belangen für sie da sein. Lena ist eine Kämpferin, wir werden noch viel Freude an ihr haben."

Rückt Janina Minge nach?

Oberdorf war erst nach dem Saisonende vom VfL Wolfsburg zu den Münchnerinnen gewechselt, nun steht der Mittelfeldspielerin eine monatelange Zwangspause bevor. Für Oberdorf könnte nun Janina Minge in den 18er-Kader für Paris nachrücken. Die 25-Jährige wurde bereits beim VfL Wolfsburg als Ersatzfrau für Oberdorf verpflichtet und überzeugte am Dienstagabend in Hannover in der Startelf.