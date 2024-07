"Die Null": Alkoholfreier Biergarten in München eröffnet

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

In München gibt es jetzt erstmals einen alkoholfreien Biergarten. Am frühen Nachmittag wurde er in der Nähe des Hauptbahnhofs offiziell eröffnet. Der Standort wurde aus gutem Grund - und mit einigem Mut zum Risiko - gewählt.