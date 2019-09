Olympia-Zeitreise: Ein goldener 3. September in München

Unvergessen ist vor allem das Speerwurf-Gold durch Klaus Wolfermann. Der gebürtige Mittelfranke lieferte sich ein packendes Duell mit dem lettischen Weltrekordler Jānis Lūsis, der von 1957 bis 1976 für Russland den Olympiasieg 1968, zahlreiche Weltrekorde und vier Europameistertitel sammelte.

Erst im Juli 1972 hatte er in Stockholm den Speer zur Weltrekordweite von 93,80 Metern geschleudert, nach München war Lūsis als klarer Favorit angereist. Außenseiter Wolfermann, bei Lūsis' Olympiagold 1968 in Mexiko-Stadt noch in der Qualifikationsrunde gescheitert, lag auch lange hinter dem Letten. Der führte mit 89,54 Metern. Beim vorletzten Versuch packte Wolfermann dann den Goldspeer aus. Auf 90,48 Meter segelte das Sportgerät. Jānis Lūsis konnte nicht mehr kontern: Zwar steigerte er sich noch einmal, blieb mit 90,46 Metern aber zwei Zentimeter hinter Olympiasieger Wolfermann.