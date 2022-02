FC Bayern: Müller erneut Corona-positiv, Neuer trainiert wieder

Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es gehe ihm gut, teilte der FC Bayern mit. Der 32-jährige Angreifer wird damit dem deutschen Fußball-Rekordmeister erstmal fehlen, auf jeden Fall kommenden Samstag in der Bundesligapartie bei Eintracht Frankfurt. Es ist bereits Müllers zweite Infektion. Am 11. Februar 2021 war beim Weltmeister von 2014 während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen worden. Der FC Bayern muss damit nach Corentin Tolisso, der sich am Sonntag im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss zuzog, den nächsten Ausfall verkraften.

Neuer: Laufrunden nach Knieoperation

Derweil hat Nationaltorhüter Manuel Neuer 15 Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist noch unklar. Er wird derzeit von Sven Ulreich vertreten.