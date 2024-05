Motivation für Leichtathletik mit Joshua Kimmich

In Zusammenarbeit mit der Glaub an dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich veranstaltet die die LG Stadtwerke München ein Leichtathletikfest in Erinnerung an den im Februar 2023 verstorbenen früheren Stabhochspringer Tim Lobinger. Zu der "Mini-Olympiade" unter dem Motto “Glaub an dich: Werde Leichtathlet“ kamen 16 Schulklassen aus München im Dantestadion.

Die Kinder aus den Schulklassen drei bis sieben durften sich bei einer "Mini-Olympiade" in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen austoben. "Egal was man macht - ob man Fußball spielt oder man in der Leichtathletik ist - ich glaube, es ist schön und wichtig,. dass man eine Begeisterung findet", kommentierte der Profi des FC Bayern München das gelungene kleine Sportfest.

Christina Hering: "Es geht um den Spaß an Bewegung"

Die Schulklassen wechselten auf 16 Stationen durch. Etwas wagen, sich trauen - darum ging's den Veranstaltern. Auch Olympia-Athletin Christina Hering von der LG Stadtwerke München unterstützte und gab wertvolle Tipps. "Es geht grundsätzlich darum, den Kindern zu zeigen, wieviel Spaß Bewegung machen kann. Und dass die Leichtathletik so vielfälig ist. Denn jedes Kind hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und kann sich hier ausprobieren", so die 400- und 800-Meter-Läuferin.

Die Schülerinnen und Schüler jedenfalls hat's gefallen, Teil eines Teams zu sein und auch zu erleben, dass sie nicht alleine sind. Ob Fußball oder Leichtathletik - die Kinder haben Spaß an der Bewegung und merken, was alles möglich ist.