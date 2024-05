Wings for Life Run | 05.05., 15.30 Uhr | Livestream

"Laufen für die, die nicht laufen können." Das ist das Motto des seit 2014 jährlich stattfindenden Wohltätigkeitslaufes. Immer im Mai sind die Teilnehmer auf 34 oder 35 Strecken in 33 Ländern weltweit zeitgleich für die gute Sache unterwegs. Über die Wings-for-Life-Stiftung fließen 100 Prozent der Einnahmen an die Rückenmarksforschung.

Am 5. Mai wird auch in München wieder gelaufen und BR24Sport ist live dabei. Ab ca. 15.30 Uhr übertragen wir das Laufevent in der Landeshauptstadt im BR24Sport Livecenter. Moderatorin ist Sina-Felicitas Wende. Kommentieren wir den Lauf Jan Wiecken.

12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 5. Mai im Olympiapark erwartet, mit der offiziellen App über 30.000 von überall in Deutschland. Gelaufen wird beim Wings for Life Run keine fixe Distanz. Die Läufer verfolgt eine mobile Ziellinie – das Catcher Car. Überall auf der Welt laufen, gehen oder rollen Menschen zur gleichen Zeit. Jeder kann so so weit und so schnell laufen wie sie oder er will. Erst wenn einen das Catcher Car einholt, ist das Rennen zu Ende.

Premiere für Andreas Wellinger

Im Catcher Car sitzt in diesem Jahr Skispringer Andreas Wellinger. Er folgt auf Sophia Flörsch und Kristina Vogel. Und auch unter die Läufer werden sich jede Menge Promis mischen. U.a. haben Moderator Kai Pflaume, Nordisch-Kombinierer Vinzenz Geiger, Biathletin Selina Grothian, Alpin-Rennläuferin Emma Aicher und Triathlet Sebastian Kienle zugesagt.