England fordert Frankreich im Viertelfinale

Der Weg der "Three Lions" geht weiter bei dieser WM in Katar. Im Al Bayt Stadium schlug England Senegal mit 3:0. Dabei waren die Westafrikaner in der ersten Halbzeit ebenbürtig. Im zweiten Durchgang schraubte das Team von Trainer Gareth Southgate das Ergebnis in die Höhe. Die Treffer erzielten Jordan Henderson (38.) und Harry Kane (45.+3) noch vor der Halbzeit. Für Kane, der immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, war es der erste Torerfolg bei dieser WM. Bukayo Saka erhöhte in der zweiten Halbzeit sogar noch auf 3:0 (57.). Damit zogen die Engländer am Ende souverän in die Runde der letzten acht ein und treffen dort auf Frankreich, das am frühen Abend Polen bezwungen hatte.