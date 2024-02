Ferrari bestätigt: Lewis Hamilton wechselt 2025 zur Scuderia

Mit einem nüchternen Zweizeiler verkündete der italienische Rennstall Ferrari am Donnerstagabend eine der spektakulärsten Personalentscheidungen der Formel-1-Geschichte: "Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract."

Hamilton fährt ab 2025 für Ferrari

Lewis Hamilton, siebenmaliger Weltmeister und noch bei Mercedes unter Vertrag, wird ab dem kommenden Jahr für den italienischen Traditionsrennstall fahren. Bei Ferrari wird Hamilton Teamkollege von Charles Leclerc. Er ersetzt Carlos Sainz, dessen Vertrag Ende 2024 ausläuft.

Hamilton und Mercedes - Ende nach elf Jahren

Kurz vor den Italienern hatte bereits Mercedes angekündigt, dass Hamilton den Rennstall verlassen wird. Ursprünglich besaß Hamilton noch einen Vertrag bis 2025, elf Jahre war Hamilton bei den "Silberpfeilen" im Einsatz.

Mit Mercedes hatte Hamilton von 2014 bis 2020 sechs WM-Titel geholt. Zuvor hatte er sich 2008 in einem McLaren mit Mercedes-Antrieb erstmals die WM-Krone gesichert.

Hamilton nutzt Ausstiegsklausel

"Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", wird Hamilton in einer Mercedes-Mitteilung zitiert: "Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen." Nach Mercedes-Information soll Hamilton eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt haben.

"Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft."

Chance für Mick Schumacher?

Mit Spannung schaut die Formel-1-Welt nun auf Mercedes und die Hamilton-Nachfolge. Der Weggang des siebenmaligen Weltmeisters könnte beispielsweise die große Chance für Ersatzfahrer Mick Schumacher werden, der auf den Spuren seines Vaters ins Mercedes-Cockpit rutschen könnte.

Kein Ferrari-Weltmeister seit 2007

Die Aufgabe für Hamilton beim italienischen Traditionsrennstall Ferarri ist indes klar: Der Weltmeistertitel soll endlich wieder nach Maranello. Zuletzt konnte Ferrari 2007 mit Kimi Räikkonen die Fahrer-Weltmeisterschaft gewinnen. Seitdem fahren die Italiener nur hinterher.

Schumacher fünf Mal in Folge Weltmeister mit Ferrari

Zuvor hatte Ferrari unter Michael Schumacher, der von 2000 bis 2004 fünf Mal in Folge Weltmeister mit den Italienern wurde, eine der erfolgreichsten Phasen seiner Rennsportgeschichte erlebt.