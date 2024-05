Offiziell: Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern

Das Warten hat ein Ende. Nach dreimonatiger Trainersuche ist der FC Bayern endlich fündig geworden. Was sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet hatte, machte der Verein nun offiziell. Vincent Kompany wird Nachfolger von Thomas Tuchel auf der Trainerbank des Rekordmeisters.

"Wir alle im Club sind uns einig, dass Vincent Kompany der richtige Trainer für den FC Bayern ist, und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Max Eberl und Christoph Freund haben nie lockergelassen und akribisch gearbeitet, um einen Trainer zu finden, der den FC Bayern zu Erfolgen führt und mit neuen Ideen weiterentwickelt. Vincent Kompany steht für genau das Miteinander und den Teamgeist, den wir brauchen." Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern

Vincent Kompany stellt sich am Donnerstag, 30, Mai, ab 11 Uhr den Fragen der Journalisten. BR24Sport überträgt die Präsentation des neuen FC-Bayern-Trainer im Livestream.

Kompany unterschreibt bis 2027

Der 38-Jährige Belgier unterschreibt bis zum 30. Juni 2027 in München. Kompany kommt vom englischen Premier-League-Absteiger FC Burnley, bei dem er noch einen laufenden Vertrag bis 2028 besaß. Aus diesem müssen ihn die Münchner herauskaufen. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen.

Kompany, der in seiner aktiven Karriere unter anderem beim Hamburger SV spielte und gutes Deutsch spricht, ist als Trainer noch relativ unerfahren. 2020 übernahm er den RSC Anderlecht und überzeugte dort als Reformer. Zwei Jahre später wechselte er zum damaligen englischen Zweitligisten aus Burnley und schaffte auf Anhieb den Aufstieg in die Premier League. Diese Leistung soll FCB-Sportvorstand Max Eberl imponiert haben. Daran änderte auch nichts, dass die "Clarets" unter Kompany in dieser Saison den Klassenerhalt mit nur fünf Siegen deutlich verpasst haben.

FC Bayern hofft auf mehr Kontinuität auf der Trainerposition

"Vincent Kompany ist hungrig und bringt alles mit: Schon als Spieler war er eine Führungsfigur im internationalen Spitzenfußball und geht auch als Trainer voran", sagte Eberl in einer Mitteilung. "Wir wünschen uns auf dieser Position wieder mehr Kontinuität. Gemeinsam mit ihm wollen wir beim FC Bayern viel bewegen – und natürlich gemeinsam erfolgreich sein."

"Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Club tätig sein zu dürfen. Als Trainer musst du für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein – und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig." Vincent Kompany, neuer Trainer des FC Bayern

Zähe Verhandlungen um die Ablöse bei Kompany

Während Kompany schnell überzeugt war, hakte es Medienberichten zufolge nur noch an der Ablöse. Burnley-Boss Alan Pace soll demnach rund 20 Millionen Euro gefordert haben, der FC Bayern wollte um die zehn Millionen Euro bieten. Am Ende fand man doch zu einiger Einigung, die die monatelange Trainersuche nun beendet.

Kompany beendet Bayerns Trainer-Odyssee

Am 20. Februar gab der FC Bayern bekannt, dass sich Verein und Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende trennen werden. Wunschkandidat Xabi Alonso bekannte sich zu Bayer Leverkusen. Julian Nagelsmann wollte Bundestrainer bleiben. Mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick waren die Verhandlungen weit fortgeschritten, doch der 65-Jährige sagte im letzten Moment doch noch ab. Nachdem Oliver Glasner von Crystal Palace keine Freigabe erhalten hatte und es trotz Verhandlungen zu keiner Kehrtwende mehr bei Tuchel kam, beendet nun Vincent Kompany die bayerische Trainer-Odyssee.