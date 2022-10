FC Augsburg bringt auch beim VfB eine Führung nicht ins Ziel

"Wir gehen es offensiv an", hatte Trainer Enrico Maaßen vor der Partie versprochen. Und genau das tat seine Mannschaft dann auch erst einmal. Doch wie gegen Köln (2:3 nach 1:0-Führung) und Leipzig (3:3 nach 3:0-Führung) brachte der FCA auch in Stuttgart eine Führung nicht über die Zeit. Am Ende stand Augsburg mit leeren Händen da. Damit hat der FCA nur noch drei Zähler Vorsprung auf den VfB, der jetzt zwei Zähler vom Abstiegs-Relegationsplatz entfernt ist.

Früher Führungstreffer des FC Augsburg - und dann der Ausgleich

Bereits nach vier Minuten zappelte die Kugel im gegnerischen Netz. Ein langer Ball erreichte Florian Niederlechner, der durchstartete und die Kugel über den VfB-Keeper Florian Müller hinweg in die Maschen zirkelte. Dann überließ Maximilian Bauer die Kugel leichtfertig seinem Gegenspieler Serhou Guirassy und der erzielte (15.) den Ausgleichstreffer.

Vargas muss verletzt raus

Wenig später musste Augsburg den nächsten Wermutstropfen hinnehmen: Für den schon früh behandelten Ruben Vargas ging es (25.) - ausgerechnet in seinem 100. Bundesligaspiel - nicht mehr weiter. Für ihn übernahm Lukas Petkov. Danach konnte der FC Augsburg aber bis zur Halbzeitpause nicht weiter Tritt fassen. Stattdessen erspielte sich Stuttgart deutliche Spielvorteile und hatte einige gute Gelegenheiten, das 2:1 zu erzielen, das sicherlich auch verdient gewesen wäre.

VfB dreht in der Schlussphase die Partie

Nach dem Seitenwechsel kamen die bayerischen Schwaben anfangs erneut gut in die Partie. Hochkarätige Torchancen entwickelten sich daraus jedoch lange keine. Erst nach einer Stunde zeigte sich der FCA wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum. Der Videoschiedsrichter (57.) verhinderte einen durchaus möglichen Handelfmeter zu Gunsten des FCA. Aber auch der VfB kam nochmals auf und hatte (69. und 71.) zwei Großchancen. Serhou Guirassy vergab (76.) das 2:1. Waldemar Anton belohnte das furiose Finish der Stuttgarter jedoch in der Schlussminute durch den Siegtreffer.