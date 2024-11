Fans begeistert - Aber bleibt der Deutschland Cup in Landshut?

Tagelang hat internationales Flair geherrscht in Landshut. Mit dem Deutschland Cup ist dort eines der bedeutendsten Eishockey Turniere des Jahres in Europa zu Ende gegangen. Deutschlands Männer wurden nach einem sechs zu null gegen Österreich noch Zweiter, die Frauen holten sogar den Sieg. Die große Frage jetzt: Bleibt das große Turnier mit vielen auch internationalen Fans ein drittes Mal in Landshut oder kommt 2025 ein neuer Austragungsort?

Landshut mit "Top-Level" – aber ohne Zusage

Noch ist keine Entscheidung über den Austragungsort 2025 gefallen, sagte Peter Merten, der Präsident des Deutschen Eishockeybundes am Rande des Turniers in Landshut. Es gebe mehrere Bewerber. Unter anderem hat Dresden für kommendes Jahr eine Bewerbung abgegeben. Der Deutsche Eishockeybund war aber auch sehr zufrieden mit den beiden Turnieren in Niederbayern. "Landshut hat ein Top Level", so der DEB-Präsident Merten wörtlich. Und Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (CSU) hat auf BR24 Anfrage am Vormittag bestätigt, dass man sich für 2025 wieder bewerben wird. Schwierig macht die Ausrichtung unter anderem, dass vier Frauen- und Männer-Teams in eigenen Kabinen Stadion unterzubringen sind. Die Entscheidung darüber, ob Landshut ein drittes Mal in Folge als Austragungsort des Turniers zum Zug kommt oder nicht, dürfte in den kommenden Wochen fallen.

Probleme mit dem Eis

Für die niederbayerische Bezirkshauptstadt spricht, dass die Landshuter bereits zwei Mal bewiesen haben, dass sie ein so großes Turnier für Frauen und Männer in so kurzer Zeit stemmen können. Zwölf Spiele in fünf Tagen, das können sicher nicht viele Eishockeystädte in Deutschland. Ein großer Vorteil hier: Das Stadion in Landshut verfügt über zwei Eisflächen. Auch wenn es am Samstag dann tatsächlich Probleme mit dem Eis gab. Ausgerechnet im Spiel Deutschland - Slowakei musste eine fast einstündige Pause eingelegt werden, um die arg strapazierte Eisfläche im Stadion wieder auf Top-Niveau zu bringen. Aber auch das haben sie am Ende wieder hinbekommen - die Eismeister in Landshut.

Auch das Frauenteam mit zahlreichen Fans

Auch in diesem Jahr sind wieder über 20.000 Zuschauer gekommen, um die Spiele live im Stadion zu erleben. Und das Schöne: Nicht nur die Männer zogen die Fans an, auch die Frauen spielten vor bis zu 3.000 Zuschauern. Und das hat es im vergleichsweise jungen Fraueneishockey noch nicht oft gegeben in Deutschland. Auch die Stimmung unter den Fans aus den verschiedenen Ländern war toll. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des Bayerischen Rundfunks lobten Fans aus ganz Deutschland und anderen Teilnehmerländern vor allem die Stimmung in der Stadt und im Stadion, die kurzen Wege und auch das moderne Stadion. Die Landshuter Hotels waren die vergangenen Novembertage ziemlich ausgebucht. Und die Stadt Landshut freut ich über eine große Präsenz den nationalen und internationalen Medien.