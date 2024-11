Deutschland Cup: So begeistert Landshut die Eishockey-Fans

Im Landshuter Stadion feiern in diesen Tagen Eishockey-Fans aus ganz Europa gemeinsam, in der Stadt weht internationales Flair: Der Deutschland Cup hat begonnen und die Begeisterung ist spürbar.

Landshut punktet mit tollem Ambiente

Susanna ist mit Freunden aus Bratislava angereist und bejubelt im Trikot des slowakischen Teams auf der Tribüne ein Tor der Deutschen in deren Spiel gegen Dänemark. "Wir sind hier, weil es eine sehr schöne Stadt ist. Wir waren vergangenes Jahr schon da. Wir mögen Eishockey und wir mögen die Stadt, die Innenstadt ist sehr schön", erzählt sie BR24 auf Englisch.

Deutsch-österreichische Freundschaft im Stadion

Ein paar Meter weiter in der Stadionkurve steht die rote Wand der österreichischen Fans, angeführt von Hasi: "I bin a Linzer und füa mi is des fast wie a Haamspü", sagt er in schönstem Dialekt. Landshut ist "a super Stadt" meint er und dankt dem Deutschen Eishockeybund (DEB) dafür, dass er den Deutschland Cup zum zweiten Mal in Folge in Landshut veranstaltet.

"Super", ergänzt auch die Trommlerin im österreichischen Fanblock. "Die Deutschen kommen zu Österreich-Spielen, auch wenn Deutschland nicht spielt. Traumstadt, wir sind immer wieder gerne da – wirklich!"

Große Hotels sind ausgebucht

Freude herrscht in Landshut nicht nur im Stadion, sondern auch in der Stadt. Die großen Hotels sind fast alle ausgebucht - allein mit mehr als 600 Eishockeyspielern, Trainern und Betreuern. Ursula Frischholz im Hotel "Zur Sonne" beherbergt das deutsche Männerteam. Die harten Jungs auf dem Eis sind bei ihr ganz zahm, sagt Ursula Frischholz im BR24 Interview: "Die Herren der Nationalmannschaft sind ganz angenehme Gäste, höflich, sehr ordentlich. Wir können nicht klagen".

Auch der Küchenchef ist ein "Eishackler"

Bekocht werden die deutschen Nationalspieler nebenan im Restaurant "Franzz" vom Chef Franz Spornraft persönlich. Wie könnte es anders sein in Landshut – natürlich auch ein Eishockeyspieler, der sein Geld aber lieber mit Kochen verdient: "Für die besten Spieler Deutschlands werden qualitativ keine Grenzen gesetzt", sagt er, kurz bevor er den Nationalspielernden "Pre Game Snack" serviert, eine leichte kulinarische Vitamin- und Kraft-"Spritze" wenige Stunden vor dem nächsten Match.

Marketing für die Stadt Landshut

Auch die Stadt hat einiges für den Erfolg des Deutschland Cups getan, sagt Michael Luger vom Stadtmarketing. So wurde das internationale Frauen- und Männerturnier mit acht Nationalteams aus Europa im Vorfeld groß beworben. Im Stadion bekommt jeder Gast von Mitarbeiterinnen der Stadt die Broschüre "Landshut erleben". Mit alle den Sehenswürdigkeiten der Stadt, die international vor allem durch die Landshuter Hochzeit bekannt ist. Und Landshut hat nach dem Umbau mit der Fanatec-Arena ein modernes Eisstadion und auch zwei Eisflächen, was für so ein Turnier unabdingbar ist.

Turnier zahlt sich aus

Landshut tut also viel für das Turnier, bekommt aber auch noch mehr zurück, ist Michael Luger vom Stadtmarketing überzeugt: "Wir rechnen mit einer Bruttowertschöpfung des Deutschland Cups im siebenstelligen Bereich. Und wenn man einfach mal auf die Hotelbetten und Übernachtungen geht, da sind wir im mittleren sechsstelligen Bereich, was die Hotels aktuell hier mit dem Deutschland Cup Umsatz machen". Dazu komme aber auch der große mediale Effekt, so Luger, der Landshut noch bekannter mache.

Deutschland - Österreich zum Abschluss

Den Abschluss des Deutschland Cups in Landshut bildet am Sonntagnachmittag das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell zwischen den deutschen und österreichischen Männern. Danach steht auch der Gewinner des diesjährigen Turniers fest. Tickets gibt es noch im Onlineshop des Deutschen Eishockey Bundes. (Externer Link)